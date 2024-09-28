【☆栄養士のれしぴ☆の一生使える副菜 vol.1】クックパッドのつくれぽ数＆殿堂入りレシピ数No.1の☆栄養士のれしぴ☆さんの最新刊から、冷蔵庫にあるものでさっと作れる副菜レシピをご紹介します。 覚えておくと便利なキャベツサラダ使い勝手がよく、冷蔵庫にあることも多いキャベツ。あと一品欲しい時に簡単に作れて、満足感のある副菜が作れると助かりますよね。今回は、2024年9月28日に発売された、☆栄養士のれしぴ☆さんの著