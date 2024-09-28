女子ゴルフの国内メジャー第３戦、日本女子オープン選手権は２８日、茨城県の大利根ＣＣ西（パー７２）で第３ラウンドが行われ、首位から出た山下美夢有と今季６勝の竹田麗央が通算８アンダーで首位に並んだ。２打差の３位は笠りつ子と岩井明愛。前回優勝の原英莉花と河本結が５アンダーで５位に並んだ。アマチュアの岩永杏奈（大阪・大阪桐蔭高）は２アンダーで１２位。