藤ヶ谷太輔が28日、都内で行われた映画『傲慢と善良』の公開記念舞台あいさつに登壇し、SNSで普及している、画像加工についての自論や恋愛論を語った。この日は、奈緒、萩原健太郎監督も来場した。本作は、辻村深月の小説「傲慢と善良」を実写化したミステリーロマンス。婚約者・真実（奈緒）が失踪し、その行方を追う主人公・架（藤ヶ谷）が、彼女の驚くべき過去とうそを知る。以前から原作の大ファンだという藤ヶ谷は、昨