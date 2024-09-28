開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 24/09/18 24/10/31 トランコム 10,300円 上場廃止予定 24/09/17 24/10/30 レーサム 5,913円上場廃止予定 24/09/10 24/10/24 常磐興産 1,650円上場廃止予定 24/09/09 24/10/23 エッジテクノロジー