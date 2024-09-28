◇女子ゴルフツアー日本女子オープン第3日（2024年9月28日茨城県大利根CC西C＝6845ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、8位から出た国内メジャー2連勝を狙う竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）が7バーディー、2ボギーの67をマークし、単独首位で出て72で回った山下美夢有（23＝加賀電子）と通算8アンダーの首位に並んだ。68で回った岩井明愛（22＝Honda）と、72の笠りつ子（36＝京セラ）が6アンダーで首位と2打差の3