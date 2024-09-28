石破茂元幹事長（67才）が“5度目の正直”だ。過去最多9人が立候補した自民党総裁選で、高市早苗・経済安全保障担当大臣（63才）との決選投票に進み、高市氏が194票に対して、石破氏は215票を獲得。一騎打ちを制し、新総裁となった。【写真】石破氏が披露した衝撃の「魔人ブウ」コスプレほか、妻の佳子さん、総裁選候補者たちのパートナーを一挙に紹介石破氏は政治家としてタカ派でならす一方で、アイドルオタクの乗り鉄かつ料