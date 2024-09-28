◆第２８回シリウスＳ・Ｇ３（９月２８日、中京競馬場・ダート１９００メートル、良）ダート中距離のハンデ重賞は３歳以上の１５頭によって争われ、前年覇者で岩田望来騎手が騎乗しトップハンデ５９・５キロを背負った５番人気のハギノアレグリアス（牡７歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）がレース史上初の連覇を達成。前走の平安Ｓ７着から巻き返し、重賞３勝目を挙げた。昨年もトップハンデ５８・５キロを背負っての勝利。同