２７日に行われた自民党総裁選は、石破茂・元幹事長が勝利した。第１回投票では主に地方の道県で党員・党友票を集めた。政治部にいた２０１１年、当時政調会長だった石破氏の番記者として、東日本大震災の被災地・宮城県石巻市、女川町などへの訪問に同行した際の光景が、とりわけ心に刺さっている。倒壊したビル、水没した学校、避難所などを視察した。夕方、随行した他の２議員が仙台市のホテルに急ぐのを尻目に、石破氏は避