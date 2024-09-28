27日、4年ぶりのセ・リーグ制覇への優勝マジックを「1」とした読売ジャイアンツ（巨人）。昨秋に就任した阿部慎之助監督(45)の言葉で、ここまでの戦いぶりを振り返る。【写真】理想はあの左腕を超える火消し巨人・船迫大雅、2年目の飛躍の秘密「本年は『アレ』で盛り上がったが、来年は『アベ』で盛り上がっていきたい」（2023年10月6日、就任会見）「周りにはいろいろ言われているわな。厳しいだろうとかな。周りのつべこ