9月28日、中京競馬場で行われた11R・シリウスステークス（G3・3歳上オープン・ハンデ・ダ1900m）は、岩田望来騎乗の5番人気、ハギノアレグリアス（牡7・栗東・四位洋文）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のオメガギネス（牡4・美浦・大和田成）、3着に13番人気のフタイテンロック（牡5・美浦・佐藤吉勝）が入った。勝ちタイムは1:57.1（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、ハピ（牡5・栗東・大久保龍志）は、10着敗退。【シリ