俳優菅田将暉（31）が28日、都内で、主演映画「Cloudクラウド」（黒沢清監督）公開記念舞台あいさつに、黒沢監督（69）奥平大兼（21）岡山天音（30）荒川良々（50）窪田正孝（36）と出席した。同作は憎悪の連鎖から生まれた集団狂気に狙われる男の恐怖を描いたサスペンススリラー。菅田は町工場で働きながら転売屋として日銭を稼ぐ吉井良介を演じる。多くの海外映画祭でも上映されてきたが「ベネチアでは固唾（かたず）をのんで見