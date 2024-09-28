28日午前9時、フィリピンの東の海上の熱帯低気圧が台風18号になったと気象庁が発表しました。今後、沖縄周辺から東シナ海を北上して九州方面と進む可能性が出てきています。27日には台風17号が発生し、関東方面に向けて北上する見込みです。【画像で見る】今後の雨・風予想シミュレーション1時間ごとの雨雲を確認台風17号関東地方に影響は？気象庁の発表（28日12時45分）によると、台風17号は、小笠原近海を1時間におよそ20キ