【米マサチューセッツ州ボストン２７日（日本時間２８日）発】レッドソックスの吉田正尚外野手（３１）は本拠でのレイズ戦に「５番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打だった。打率２割８分に。チームは１―２で敗れた。相手先発の右腕ブラッドリーと２度対戦。２回一死無走者は初球、内角カッターが右のエルボーガードに当たる死球だった。今季１４個目だ。０―０の４回二死無走者はスプリットにファウルチップの空振り三振に倒