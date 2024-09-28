◆秋季高校野球福島県大会▽準決勝聖光学院１０―３学法石川（７回コールド、２８日・あいづ）今夏甲子園出場の聖光学院が１３安打１０打点と打線がつながり、学法石川に１０―３で７回コールド勝ち。４年連続２２度目の東北大会（１０月１２日開幕、福島）出場を決めた。２回に暴投などで２点を先制。３―１の３回は１死二、三塁のピンチも、救援登板した背番号１０・管野蓮（２年）が後続を抑えて流れを渡さなかった。その後