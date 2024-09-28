28日未明、東京・練馬区の住宅に少なくとも5人の男が侵入し、この家に住む親子をバールなどで殴ってケガをさせた上、金品を奪う強盗事件がありました。警視庁はすでに2人を逮捕していて、逃げているほかの男らの行方を追っています。捜査関係者によりますと28日午前2時50分ごろ、練馬区大泉町の住宅で「強盗です。ガラスの割れる音を聞いた」と目撃者から通報がありました。少なくとも5人の男が住宅の1階の窓を割って侵入したとみ