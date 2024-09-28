【J1第32節】(プレド)札幌 2-0(前半1-0)京都<得点者>[札]岡村大八(42分)、オウンゴール(76分)<警告>[札]鈴木武蔵(65分)観衆:17,860人主審:César Arturo Ramos Palazuelos└逆転残留を目指す札幌が3試合ぶり白星! 岡村大八&近藤友喜のゴールで京都を下す