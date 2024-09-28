[9.28 J1第32節 札幌 2-0 京都 プレド]J1第32節が28日に開催され、19位の北海道コンサドーレ札幌は本拠地で暫定15位の京都サンガF.C.に2-0で勝利した。2試合連続の無失点で3戦ぶりの白星。順位はJ2降格圏内19位のままだが、残留圏内まで暫定3ポイント差とした。ホームの札幌は開始2分にいきなり決定機を迎える。カウンターから左サイドのMF菅大輝が裏へパスを送り、抜け出したMF青木亮太がペナルティエリア左から左足で軽く浮