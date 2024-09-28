勤務先の小学校で児童の顔を殴ってけがをさせたとして、滋賀県警米原署は２７日、米原市立小教諭の男を傷害容疑で逮捕した。同署は捜査に支障が出るとして、認否を明らかにしていない。発表では、教諭の男は２日午後２時頃、米原市立小の校内で１０歳代の男児の顔を拳で殴り、右目の眼球打撲など２〜３週間のけがを負わせた疑い。児童の家族が学校や同署に被害を届け出た。市教育委員会によると、男児は特別支援学級の４年生