お笑いタレントで大阪マラソン２０２５アンバサダーの間寛平とアイドルグループ「ＮＭＢ４８」の眞鍋杏樹、原かれん、坂下真心とお笑いコンビ「女と男」の市川が２８日、大阪城で行われた「大阪マラソン２０２５公式プレイベント三菱ＵＦＪ銀行ＫＩＤＳＳＰＯＲＴＳＦＥＳ！」に参加した。同イベントは、親子で大阪城公園内のコースを楽しく走るファミリーランイベント。この日、寛平と眞鍋と共に約５００人の小学生と