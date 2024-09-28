阪神戦に向けて前日調整する東＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」（球団提供）横浜ＤｅＮＡの東が２９日の阪神戦（甲子園）に中５日で予告先発する。２８日には神奈川県横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で調整。２位チームを相手に「負けられない。投手戦に持ち込めるように先制点や流れを渡さないようにしたい」と闘志を燃やした。前回２３日のヤクルト戦（横浜）では３点の援護を受けながら、七回に４失点し敗戦投