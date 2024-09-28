中国有人宇宙プロジェクト弁公室、月面着陸用の宇宙服を初公開中国の月面着陸用宇宙服。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶9月28日】中国宇宙飛行士科学研究訓練センターが主催する「第3回宇宙服技術フォーラム」が28日、重慶市で開かれた。開幕式で、中国有人宇宙プロジェクト弁公室は月面着陸用の宇宙服の外観を初公開し、名称を募集すると発表した。