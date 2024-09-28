ドジャースが地区優勝を決めた本拠ドジャースタジアムでの２６日（日本時間２７日）の試合後、シャンパンファイトを終え、選手たちは家族たちとフィールド上で祝った。喜びを分かち合った。大谷翔平は、グラウンドにおりてきた真美子夫人と愛犬デコピンと記念撮影するなど、喜びを分かち合った。大谷は「デコく〜ん」とデコピンに駆け寄り、顔や首のあたりをワシャワシャ。真美子さんに「写真撮る？」と声を掛け、デコピンを抱