地元の千葉県松戸市で交流イベントに臨むパリ五輪レスリング女子50キロ級銅メダルの須崎優衣（中央）＝28日パリ五輪のレスリング女子50キロ級銅メダルの須崎優衣（キッツ）が28日、地元の千葉県松戸市内で約800人の市民らとの交流イベントに臨み「皆さんの熱量や応援をパワーに変え、4年後は金メダルを持って帰りたい」と2028年ロサンゼルス五輪へ決意を口にした。25歳の須崎は、パリ大会では3年前の東京大会に続く金メダルが