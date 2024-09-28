◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック第３日（２８日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）第３ラウンドが終了し、単独首位から出た細野勇策（三共グループ）と岩崎亜久竜（あぐり、フリー）がそれぞれスコアを伸ばし、通算１２アンダーで首位に並んだ。１打差３位には前週４位の坂本雄介（ｊｉｏｗｏｒｋｓ）がつけている。今平周吾（ロピア）、金谷拓実（Ｙｏｇｉｂｏ）は１０アンダーで４位。地