日韓の文化交流イベント「日韓交流おまつり」が２８日、東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園で２日間の日程で開幕した。朴※（※吉の横並び）熙駐日大使は「こうした緊密な交流が日韓関係回復と新たな跳躍の基盤だ」と強調。高村正大外務政務官も「交流の拡大は相互理解につながり、未来志向の関係を築くために大きな役割を果たす」とあいさつした。また、朴氏は記者団に対し、自民党新総裁に石破茂元幹事長が選出されたこと