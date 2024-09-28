マーベルコミックスのヒーローチーム・アベンジャーズをデフォルメで立体化したミニフィギュアマスコット「ラバFig. マーベル アベンジャーズ」が2024年10月上旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場する。成形色でカラフルに色分けされているのが特徴だ。＞＞＞アップで確認！「ラバFig. マーベル アベンジャーズ」の画像を見る（画像5点）「アベンジャーズ」はマーベルコミックスに登場するヒーローチーム。アイアン