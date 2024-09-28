松本幸四郎さん、尾上松也さんが舞台「朧の森に棲む鬼」制作発表会見に登壇しました。 【写真を見る】【松本幸四郎】娘の「手錠ネックレス」に “帰って家族会議です”尾上松也 “大谷翔平の名言胸に” 幸四郎へライバル心『朧の森に棲む鬼』は、松竹と劇団☆新感線がタッグを組み、市川染五郎さん（現：松本幸四郎さん）がライを演じ、2007年に新橋演舞場正月公演として初演され、大喝采を浴びた作品。今回、満を持して17