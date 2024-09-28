自民党の石破新総裁は、小泉元環境大臣を選対委員長に起用する方針です。【映像】選対委員長に小泉進次郎氏を起用へ自民党の石破新総裁は、総裁選で争った小泉氏を選対委員長に起用する意向を固めました。早期の衆議院選挙を見据え、「選挙の顔」としたい考えです。また、森山総務会長や林官房長官を要職に起用する方向で調整しています。石破氏を支援した岩屋元防衛大臣や赤沢財務副大臣らは、重要ポストに起用される可能性