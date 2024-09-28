Check Point Software Technologiesは9月26日(米国時間)、「The Cryptocurrency Drainer Hiding on Google Play - Check Point Blog」において、暗号資産を窃取する悪意のあるAndroidアプリを発見したと報じた。アプリはGoogle Playから配布され、削除されるまでの約5カ月間で10,000回以上ダウンロードされたという 。The Cryptocurrency Drainer Hiding on Google Play - Check Point Blog○暗号資産ドレイナーアプリ「WalletConn