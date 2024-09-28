◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２８日・エスコンフィールド北海道）ソフトバンクの谷川原健太捕手が「６番・捕手」で今季初スタメン。第１打席で中越え適時二塁打を放ち、チームに先取点をもたらした。これで今季は２打席２打数２安打２長打２適時打２打点。得意のバットで猛アピールを続けている。両軍無得点の２回。１死から正木が中前打で出塁すると、打席には谷川原。フルカウントから北山の浮いた高めフォークを