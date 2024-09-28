９月２８日の中京９Ｒ・ヤマボウシ賞（２歳１勝クラス、ダート１４００メートル＝１０頭立て）は単勝２番人気だったアメリカンビキニ（牝、栗東・斉藤崇史厩舎、父アメリカンファラオ）が鮮やかに逃げ切り、オープン入りを決めた。勝ち時計の１分２３秒６（良）は２０２０年にデュアリストがマークした勝ち時計に並ぶ２歳レコード。なお、単勝１番人気だったクレーキング（牡、美浦・中舘英二厩舎、父ナダル）は３着だった。最