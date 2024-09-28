俳優でミュージシャンの松下奈緒が28日、自身のインスタグラムを更新し、同日をもってABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜前8：00）を卒業した神田正輝への思いをつづった。【写真あり】「旅サラダ愛を受け継いで」神田正輝＆松下奈緒笑顔の2ショット松下は「本日も『旅サラダ』をご覧いただきありがとうございました。とうとう…この日がやって来てしまいました。すごく寂しいですし、来月から神田