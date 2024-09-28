【第114話】 9月28日 公開 KADOKAWAは9月28日、丈氏によるマンガ「宇崎ちゃんは遊びたい！」第114話「後輩と衝動」をカドコミ及びニコニコ静画で公開した。 第114話では寝込みを襲われかけた宇崎ちゃん。理性と性欲の間に揺れる桜井を前にして過去最高に調子に乗った彼女は、桜井に再び手を出させるべく誘惑を開始する。 なお、次回更新は10月11日予定。カドコミでは前話