中国湖北省に住む84歳のおばあさんがこのほど、高度3000メートルのスカイダイビングに挑戦して成功し、多くのネットユーザーから「年齢に制限はない！」「おばあさんはかっこいい！体も心も強い」と絶賛の声が上がっています。このおばあさんは陶喜地さんといい、湖北省黄岡市の出身で、退職前は地元の牧畜局で働いていました。若い頃からバスケットボールなどさまざまなスポーツが好きで、退職後も流行を追いかけ、健康で元気でし