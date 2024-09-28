◇パ・リーグ西武―ロッテ（2024年9月28日ベルーナD）今季限りでの引退を発表している西武・増田達至投手（36）が、ロッテ戦で引退試合に臨んだ。0―3の7回。通算560試合目、現役最後のマウンドに上がった。西武ファンにはおなじみの登場曲「ライオン」（ベリーグッドマン）が流れると、ベルーナドームは大歓声に包まれた。先頭の岡に、初球は142キロで見逃しのストライク。2球目は141キロでボール。3球目の142キロを左