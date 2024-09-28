敵地タイガース戦米大リーグのホワイトソックスは27日（日本時間28日）、敵地タイガース戦に1-4で敗れ、今季121敗目を喫した。メッツが1962年に記録した120敗のメジャーワースト記録を更新。不名誉な歴史を作った瞬間に球団公式SNSが投稿した芸の細かい“仕事放棄”な内容に米ファンからは称賛の声が寄せられている。投げやりにならざるを得なかった。今季121敗目を喫し、1900年以降のメジャーワースト敗戦記録を更新したホワ