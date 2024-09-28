ドジャース・大谷翔平選手が史上初めて「５０本塁打−５０盗塁」を達成した５０号記念球のオークションが２７日（日本時間２８日）、米競売サイト「ゴールディン」に出品され、競売開始初日で入札額が１００万ドル（約１億４２００万円）を超え、１０５万ドル（約１億４９００万円）に達した。ここまで１０人が入札している。最低設定額５０万ドル（約７１００万円）から開始２時間で１０万ドルアップし、６０万ドル（約８５２