Joe Cash[北京 ２８日 ロイター] - 中国軍は２８日、空軍と海軍が南シナ海で演習を実施していると発表した。領有権を争うフィリピンや日米をけん制した。中国人民解放軍で南シナ海などを担当する南部戦区は、演習には「通常の」早期警戒・偵察訓練やスカボロー礁（中国名・黄岩島）周辺の軍事演習が含まれるとしたが、詳細は明らかにしなかった。「部隊は高度な警戒を保ち、国家の主権と安全、海洋権益を断固守る」と表明した