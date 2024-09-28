元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（45）が28日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレMTG」（土曜午前11時55分＝関西ローカル）に出演。大バッシングを受けた際の、心理的な変化の経験について語った。番組では、兵庫県の斎藤元彦知事が、9月30日付で失職して出直し選挙に出馬する意向を表明した話題について取り上げた。さまざまな批判を受けている斎藤知事について、杉村氏は「会見を見ていたら、斎藤知事、ちょっとゾーンに入って