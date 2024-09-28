28日、中京競馬場で行われたヤマボウシ賞(2歳・1勝クラス・ダ1400m)は、先手を取って直線で後続を突き放した団野大成騎手騎乗の2番人気アメリカンビキニ(牝2、栗東・斉藤崇史厩舎)が、2番手追走から粘った6番人気スカイブルー(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分23秒6(良)。 さらにアタマ差の3着に1番人気クレーキング(牡2、美浦・中舘英二厩舎)が入った。なお、3番人気ハッ