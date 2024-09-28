[9.28 J2第33節](JITス)※16:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 88 渋谷飛翔DF 3 孫大河DF 7 荒木翔DF 21 ヘナト・アウグストDF 24 飯田貴敬MF 9 三平和司MF 18 三沢直人MF 26 佐藤和弘MF 34 木村卓斗MF 51 アダイウトンFW 99 ピーター・ウタカ控えGK 33 山内康太DF 23 関口正大DF 41 井上樹MF 10 鳥海芳樹MF 14 中山陸FW 11 マクーラFW 13 村上千歩監督大塚真司[モンテディオ山形]先発GK 1 後藤