[9.28 J3第30節](長良川)※15:00開始主審:原田雅士<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 50 後藤大輝DF 2 岡崎慎DF 4 甲斐健太郎DF 37 寺阪尚悟MF 6 北龍磨MF 14 生地慶充MF 16 西谷亮MF 19 松本歩夢MF 23 萩野滉大MF 24 粟飯原尚平FW 11 藤岡浩介控えGK 41 中山開帆DF 5 石田崚真DF 39 遠藤元一MF 10 庄司悦大MF 38 新垣貴之FW 7 河波櫻士FW 99 イ・ヨンジェ監督天野賢一[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 3 畑尾大翔DF 4 井上竜