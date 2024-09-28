[9.28 J3第30節](NACK)※14:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[大宮アルディージャ]先発GK 1 笠原昂史DF 5 浦上仁騎DF 26 濱田水輝DF 34 村上陽介MF 6 石川俊輝MF 7 小島幹敏MF 14 泉柊椰MF 22 茂木力也MF 23 杉本健勇MF 30 アルトゥール・シルバFW 90 オリオラ・サンデー控えGK 40 志村滉DF 25 知念哲矢DF 33 和田拓也MF 17 中野克哉FW 9 ファビアン・ゴンザレスFW 28 富山貴光FW 49 大澤朋也監督長澤徹[SC相模原]先発GK 1