アーセナル冨安とバイエルン伊藤が部分的に練習再開欧州では各国リーグが9月に開幕を迎えた。各国で日本人選手が活躍している一方で、イングランド1部アーセナルのDF冨安健洋と今シーズンからドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属するDF伊藤洋輝は、負傷でプレーすることができていない。しかし、両選手は徐々に復帰に近づいているようだ。英紙「イブニング・スタンダード」は、7月の練習中に膝を負傷してから戦列を離れてい