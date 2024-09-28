韓国の魚市場で、ごみ箱に捨てられた飲み物のカップの氷を“再利用”する衝撃の様子がカメラにとらえられた。店員は、カップの中身を排水口に流し、残った氷で魚を冷やしていたという。同店では同様の行為が何度も撮影されており、韓国のネット上で衝撃が広がっている。まさか…氷の出所は“ごみ箱”韓国・大邱市の魚市場で撮影されたのは、魚が入った箱に氷を入れる店員の姿だ。実は、この「氷」をめぐる、信じられない行為が撮影