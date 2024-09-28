◆秋季宮城県大会準決勝仙台育英７―０東北学院榴ケ岡＝８回コールド＝（２８日・仙台市民）仙台育英は東北学院榴ケ岡を７―０の８回コールドで破って決勝に進出し、２年ぶりに東北大会出場を決めた。先発は１年生左腕・井須大史。１２０キロ台の変化球を中心に、４回を無安打無死四球の７奪三振でパーフェクト投球。２番手で登板した竹内颯（１年）も負けじと４回を無安打無四死球で、１年生２人がパーフェクトリレーで試