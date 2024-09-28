“憧れの異世界。”を掲げる長崎・ハウステンボスでは、2024年9月13日(金)より秋季限定イベント「ハロウィーンフェスティバル2024」を開催中！今回は、タワーシティの運河沿いのテラスでは、世界各国、全100種類のワインと美食が堪能できる「秋のワイン祭」を紹介していきます。 ハウステンボス「ハロウィーンフェスティバル2024」秋のワイン祭り  開催期間：2024年9月13日〜11月4日提供店舗：ハウステンボス／タワ