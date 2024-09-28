また半導体の冬が訪れたのか。あちこちで捕捉されているメモリー半導体の需要不振・供給過剰診断と人工知能（ＡＩ）バブル論、米国・中国の景気沈滞懸念が重なり、外国人投資家がこの１カ月間にサムスン電子・ＳＫハイニックスの株式を１０兆ウォン（約１兆８００億円）ほど売り越した。サムスン電子・ＳＫハイニックスは株式市場全体の営業利益の２９％を占めるだけに、両社の市場の流れは韓国株式市場の成績に直結する。しかし一