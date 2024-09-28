◇ナ・リーグパドレス 5ー3ダイヤモンドバックス（2024年9月27日フェニックス）パドレスのダルビッシュ有投手（38）が史上最多タイとなる日米通算203勝目をマークした。27日（日本時間28日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に先発し、5回1/3を3安打5四死球4奪三振3失点で今季7勝目。広島、ドジャース、ヤンキースで活躍した黒田博樹に通算勝利数で並んだ。パドレスは1回表に打者9人の猛攻で4点を先制。だが、