俳優の菅田将暉が28日、都内で行われた映画『Cloud クラウド』の公開記念舞台あいさつに奥平大兼と共に登壇し、奥平のハイレベルなファッションセンスに怯えたと明かした。この日は、岡山天音、荒川良々、窪田正孝、黒沢清監督も来場した。本作は『CURE キュア』『クリーピー偽りの隣人』などの黒沢監督が、現代社会に潜む集団狂気を描いたサスペンススリラー。転売業で稼ぐ吉井良介（菅田）の周囲で不審な出来事が相次ぎ、